Ordu'da Ertuğrul Gazi heykeli tartışması: Engin Altan Düzyatan'a benziyor
ORDU Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na Türk ve İslam tarihine damga vurmuş isimlerin büstlerini yerleştirdi. Ertuğrul Gazi'nin büstü ise 'Diriliş Ertuğrul' dizinde rol alan Engin Altan Düzyatan'a benzetildi.
ORDU Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yerleştirilen Ertuğrul Gazi büstü, Engin Altan Düzyatan’a benzetildi.
Sanatçı Ömer Gençtürk tarafından bronz ve bazalt taşından yapılan 20 büst, 4 Haziran günü belediye binası önünde bulunan meydana yerleştirilirken; Ertuğrul Gazi’nin büstünü görenler şaşkına döndü.
Birçok kişi ilk bakışta kaidesinde Ertuğrul Gazi yazan büstün dizi oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzediğini dile getirdi.
Meydanda 20 büst var
Meydanda Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaattin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy, İbni Sina’nın büstleri bulunuyor.