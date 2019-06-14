Ordu'da elektrik direğiyle cinsel ilişkiye girmeye çalışan adam infial yarattı
ORDU ilinde meydana gelen olayda elektrik direğiyle cinsel ilişkiye girmeye çalışan adamın videosu, sosyal medyada infial yarattı. TT listesine giren olaya birbirinden çarpıcı yorumlar geldi.
Gün geçmiyor ki ülkemizde bir skandalla daha karşılaşmayalım. Bu sefer Ordu'da meydana gelen bir olay, sosyal medyada çok konuşulanlar listesine girdi. Elektrik direğiyle cinsel ilişkiye girmeye çalışan adamın videosu, kısa süre içerisinde hızla yayıldı ve tepkilere neden oldu.
Twitter'da Trend Topic listesine girmeyi başaran adam, akşam saatlerinde dikkat çeken hareketlerle elektrik direğine doğru yöneliyor ve bir anda penisini çıkarıp elektrik direğine sürtünmeye başlıyor. Güvenlik kamerasından habersiz adam, yoldan bir arabanın geçmesi sonucu duruyor ve araç geçtikten sonra yeniden aynı şekilde direğe sürtünüyor.
Güvenlik kameralarına yansıyan trajikomik olay, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve ilginç yorumların gelmesine sebep oldu. "Direğin o saatte ne işi varmış orada" ve "Belki seviyorlar birbirlerini" gibi esprili yorumlar geldi.
Sosyal medyada ti'ye alınan tuhaf olay kısa sürede TT listesine girdi. İşte, sosyal medyada herkesin konuştuğu olaya ilişkin yorumlar: