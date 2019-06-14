Ordu'da elektrik direğiyle cinsel ilişkiye girmeye çalışan adam infial yarattı

Gün geçmiyor ki ülkemizde bir skandalla daha karşılaşmayalım. Bu sefer Ordu'da meydana gelen bir olay, sosyal medyada çok konuşulanlar listesine girdi. Elektrik direğiyle cinsel ilişkiye girmeye çalışan adamın videosu, kısa süre içerisinde hızla yayıldı ve tepkilere neden oldu.