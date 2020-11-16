Ordu'da dolandırıcılar hayatının şokunu yaşattı 'Uykularım kaçtı, psikolojim bozuldu'

Altınordu ilçesinde ticaretle uğraşan 50 yaşındaki 3 çocuk babası Rıza Pelit, ilk olarak 7 Eylül tarihinde kendi adına kayıtlı olan cep telefonu hattının tanımadığı kişiler tarafından bilgisi dışında iptal edildiğini fark etti. Bu durum sonrasına müşteri temsilcisi ile görüştüğünde, kimlik bilgileri doğrultusunda hattının yenilendiğini ancak kendisinin böyle bir işlem yapmadığını iddia eden Pelit, iki gün sonra ise daha büyük bir şok yaşadı. Pelit, kredi kartı ile bir ödeme yapacağı esnada, 56 bin lira limiti bulunan kredi kartının ‘yetersiz bakiye’ uyarası verdiğini görünce banka ile iletişim kurdu. Kredi kartı kullanılarak Konya’daki bir yem fabrikasından 41 bin liralık ürün alındığının öğrenilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Pelit, savcılığın yolunu tuttu.