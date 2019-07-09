Ordu'da doktorlar yaşayamaz dedi o vekil ‘hacı’ oldu

Vekaleten hacca gönderdi

Yüzde 90’dan fazla engelli raporu bulunan Seyfi Yavuz, doktorların ‘yaşayamaz’ demesine rağmen; 16 yıldır hayata tutunmaya çalışıyor. Yavuz, bir süre önce kendisini vekaleten hacca dahi gönderdiğini belirtiyor. 3 yıl boyunca hiçbir doktor yaşama şansı vermedi ama o vekil ‘hacı’ oldu. Tedavi gördüğü süre boyunca doktorların kendinden umudu kestiğini ancak kendisinin de azmiyle hayata tutunduğunu ifade eden Yavuz, akli dengesi yerine gelince vekaleten bir kişiyi hacca gönderdiğini aktardı. Yavuz, “Allah böyle diledi ve oldu. Yaşamam gerekiyormuş. Yaşadıktan sonra vekil hacı oldum, cami imamımızı vekil olarak hacca gönderdim” şeklinde konuştu.