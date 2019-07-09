Ordu'da doktorlar yaşayamaz dedi o vekil ‘hacı’ oldu
ORDU'da geçirdiği trafik kazası sonrası doktorların yaşamaz dediği yaşlı adam evine yapılan asansör sayesinde hayata tutundu.
Ordu'da 16 yıl önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle boynundan aşağısı felç olan 66 yaşındaki Seyfi Yavuz, oturduğu binaya asansör yapılmasıyla tekrar yaşama tutundu. Yavuz'un bağlı bulunduğu kooperatif tarafından yapılan asansör sayesinde sokağa çıkabiliyor.
Hafıza kaybı yaşadı
Ordu’da yaşayan 66 yaşındaki Seyfi Yavuz, bundan 16 yıl önce bir akraba ziyareti dönüşü trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası boynundan aşağısı felç oldu. Yaklaşık 3 yıl boyunca hastanede solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Yavuz, bu süreçte hafıza kaybı problemleri de yaşadı. 3 yılın ardından evine dönen ve bağlı olduğu kooperatifin destekleriyle ikamet ettiği binanın dış cephesine taşıma asansörü yaptırılan Yavuz, eşinin ve komşularının yardımıyla bu sayede sokağa çıkabiliyor.
Vekaleten hacca gönderdi
Yüzde 90’dan fazla engelli raporu bulunan Seyfi Yavuz, doktorların ‘yaşayamaz’ demesine rağmen; 16 yıldır hayata tutunmaya çalışıyor. Yavuz, bir süre önce kendisini vekaleten hacca dahi gönderdiğini belirtiyor. 3 yıl boyunca hiçbir doktor yaşama şansı vermedi ama o vekil ‘hacı’ oldu. Tedavi gördüğü süre boyunca doktorların kendinden umudu kestiğini ancak kendisinin de azmiyle hayata tutunduğunu ifade eden Yavuz, akli dengesi yerine gelince vekaleten bir kişiyi hacca gönderdiğini aktardı. Yavuz, “Allah böyle diledi ve oldu. Yaşamam gerekiyormuş. Yaşadıktan sonra vekil hacı oldum, cami imamımızı vekil olarak hacca gönderdim” şeklinde konuştu.
“Eşimden Allah razı olsun, 16 yıldır bana çocuk gibi bakıyor”
Zamanının büyük kısmında ikamet ettiği sokakta geçiren Yavuz, maddi olarak hiçbir beklentisi olmadığını, devlet yetkililerin kendisine her türlü imkanı sağladığını aktardı. Kaza sonrası 3 kızını da evlendirdiğini ifade eden Yavuz, bütün engellilerin sokağa çıkması gerektiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: