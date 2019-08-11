Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren kameraman kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren kameraman kurtarılamadı

ORDU'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kameraman Gülkan Kan (27), kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Gürkan Kan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren kameraman kurtarılamadı - Sayfa 1

ORDU'nun Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi'ndeki sahil kıyısında meydana gelen olayda; arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Gülkan Kan, bir süre sonra gözden kayboldu.

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Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren kameraman kurtarılamadı - Sayfa 2

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiyeye bağlı balık adamlar geldi.

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Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren kameraman kurtarılamadı - Sayfa 3

Arama çalışmalarında balık adamlar, boğulma tehlikesi geçiren Kan'ı bulup, kıyıya çıkardı.

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Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren kameraman kurtarılamadı - Sayfa 4

Gülkan Kan, ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı ancak yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

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