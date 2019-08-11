Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren kameraman kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı
ORDU'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kameraman Gülkan Kan (27), kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Gürkan Kan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
ORDU'nun Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi'ndeki sahil kıyısında meydana gelen olayda; arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Gülkan Kan, bir süre sonra gözden kayboldu.
17
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiyeye bağlı balık adamlar geldi.
27
Arama çalışmalarında balık adamlar, boğulma tehlikesi geçiren Kan'ı bulup, kıyıya çıkardı.
37
Gülkan Kan, ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı ancak yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.
47