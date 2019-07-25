Ordu'da 3 kişinin öldüğü feci kaza kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da 3 kişinin öldüğü feci kaza kameraya yansıdı

ORDU’nun Fatsa ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ordu'da 3 kişinin öldüğü feci kaza kameraya yansıdı - Sayfa 1

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı, 3 kişinin öldüğü, 6'sı çocuk 11 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün, önüne aniden çıkan minibüsle çarpışarak sürüklendiği, bu sırada yol kenarında yaya olarak yürüyen çocukların ise korku ve panik içinde koşarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

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Ordu'da 3 kişinin öldüğü feci kaza kameraya yansıdı - Sayfa 2

Anne ve ikizleri ölüm ayırdı

Yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasında yürekleri yakan bir detay ortaya çıktı.

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Ordu'da 3 kişinin öldüğü feci kaza kameraya yansıdı - Sayfa 3

Kazada 12 yaşındaki Elif Uyur ve Yusuf Uyur isimli ikiz kardeşlerden Elif Uyur olay yerinde, annesi Sevda Ara ise Ünye Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybetti.

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Ordu'da 3 kişinin öldüğü feci kaza kameraya yansıdı - Sayfa 4

Diğer ikiz kardeş Yusuf Uyur ise Fatsa Devlet Hastanesinde ameliyata alındı ve yaşam savaşı veriyor.

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