Ordu'da 2 araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Ordu'da 2 araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Ordu'nun Ulubey ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Göktürk Y. (17) yönetimindeki 52 AFE 165 plakalı otomobil, Fındıklı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Ekrem K. (82) idaresindeki 52 FY 279 plakalı pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ordu'da 2 araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 0

Otomobil sürücüsünün babası olduğu öğrenilen Bilal Y. (51) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ordu'da 2 araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

