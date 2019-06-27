Ordu'da 150 yıllık bir tarih kül oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da 150 yıllık bir tarih kül oldu

Ordu Ünye'de bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 150 yıllık bina kül oldu.

Ordu'da 150 yıllık bir tarih kül oldu - Sayfa 1

Gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Orta Yılmazlar Mahallesi Ortaokul Sokak'ta bulunan Dönmez ailesine ait 3 katlı tarihi binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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Ordu'da 150 yıllık bir tarih kül oldu - Sayfa 2

Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahalede bulundu

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Ordu'da 150 yıllık bir tarih kül oldu - Sayfa 3

Yaklaşık 3 saatlik söndürme çalışmalarının ardından bina tamamen kül oldu.

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Ordu'da 150 yıllık bir tarih kül oldu - Sayfa 4

Kısa sürede büyüyerek mahalleliye korkulu anlar yaşatan yangına çevre ilçelerden takviye geldi. 

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