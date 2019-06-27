Ordu'da 150 yıllık bir tarih kül oldu
İhlas Haber Ajansı
Ordu Ünye'de bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 150 yıllık bina kül oldu.
Gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Orta Yılmazlar Mahallesi Ortaokul Sokak'ta bulunan Dönmez ailesine ait 3 katlı tarihi binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahalede bulundu
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Yaklaşık 3 saatlik söndürme çalışmalarının ardından bina tamamen kül oldu.
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Kısa sürede büyüyerek mahalleliye korkulu anlar yaşatan yangına çevre ilçelerden takviye geldi.
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