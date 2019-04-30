Ordu resmen açıkladı: Canavarın ayak izini bulduk

Ordu resmen açıkladı: Canavarın ayak izini bulduk

Hindistan'da ordunun resmi Twitter hesabından yapılan, Yeti canavarının ayak izinin bulunduğuna yönelik paylaşım, sosyal medyada geniş katılımlı bir tartışma başlattı.

Ordu resmen açıkladı: Canavarın ayak izini bulduk - Sayfa 1

Hint ordusunun resmi hesabından yapılan paylaşım ise efsaneyi yeniden canlandırmış durumda 6 milyon takipçisi olan silahlı kuvvetler hesabından yapılan paylaşımda fotoğrafla birlikte "Makalu Üs Bölgesinde Yeti canavarına ait, gizemli ayak izleri" ifadesi yer aldı. Himalayalar'da yaşadığına inanılan efsanevi canavarla ilgili hikayeler, Güney Asya toplumları arasında yaygın şekilde anlatılıyor.

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Ordu resmen açıkladı: Canavarın ayak izini bulduk - Sayfa 2

Times of India gazetesi, 9 Nisan tarihinde kaydedilen ayak izinin, ordu yetkilileri tarafından, "geçmiş teorileri doğruladığı gerekçesiyle" kamuoyuna duyurulduğunu bildirdi.

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Ordu resmen açıkladı: Canavarın ayak izini bulduk - Sayfa 3


Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması sonrası gelen esprili yanıtlara ise ordu bir açıklama daha yaparak yanıt verdi ve "kanıt" denilen fotoğraf ile ilgili "tüm sürecin uzmanlara devredildiği" belirtildi.

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Ordu resmen açıkladı: Canavarın ayak izini bulduk - Sayfa 4

Bilimsel araştırma konusu olmuştu

Aynı zamanda "Korkunç Kardanadam" olarak da anılan Yeti'nin Himalayalar'ın zirvelerinde yaşadığına inanılıyor.

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