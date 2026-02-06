ORC'nin bu 4 anketi bomba! Memur ve çiftçi kime oy veriyor zirvedeki parti değişti
ORC Araştırma şirketi bu pazar seçim olsa sorusunu bu kez memur kesimi ile çiftçilere yöneltti. Birinci parti memur ile çiftçi kesiminde farklı çıktı. ORC kararsız seçmenin siyasi eğilimini de araştırdı. Bir başka anketi ise 'Türkiye'nin en beğenilen siyasi figürleri oldu. İşte 4 anket ve şaşırtan sonuçlar...
TÜRKİYE'nin önünde 2028 yılında genel seçimler var. ORC anket şirketi siyasi eğilimleri belirlemek için 4 farklı anket yaptı. Bu anketlerden ilk 2'si memur ve çiftçi kesiminin tercihini belirlemek amacıyla yapıldı. Bakın memur kime çiftçi kime oy veriyor?
"ÇİFTÇİLERİN" SİYASİ PARTİ OY TERCİHLERİ
"Bu Pazar Genel Seçim Olsa" kime oy verirsiniz sorusu çiftçilere yöneltildi. ORC'nin bu anketinden AK Parti birinci çıktı.
AK PARTİ %35,3
CHP %22,5
"MEMURLARIN" SİYASİ PARTİ OY TERCİHLERİ
Memura bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz sorusu yöneltildi. ORC'nin bu anketine 974 memur katıldı. Anketten birinci parti CHP çıktı.
CHP%36,1
AK PARTİ %29,6
TÜRKİYE'NİN EN ETKİLİ SİYASİ FİGÜRLERİ
ORC'nin bir diğer anketi de etkili siyasiler araştırması oldu. 26 ilde 2200 kişiyle yapılan ankette ilk sırayı Recep Tayyip Erdoğan aldı.
Recep Tayyip Erdoğan : %38,3
Ekrem İmamoğlu %34,1
Özgür Özel %29,6
Devlet Bahçeli %20,4