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ORC'den bomba anket! İşte en başarılı belediye başkanları Ekrem İmamoğlu listeye giremedi

ORC'den bomba anket! İşte en başarılı belediye başkanları Ekrem İmamoğlu listeye giremedi

2018 seçimlerini en doğru tahmin eden anket şirketlerinden ORAC Araştırma Ekim 2022 'En Başarılı Belediye Başkanları' anketinin sonuçlarını açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun giremediği listenin zirvesinde Mansur Yavaş var...

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Son seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketlerinden ORC Araştırma,  Yerel Yönetimler Performans Araştırması'nın "En Başarılı Belediye Başkanları/Ekim 2022" sonuçlarını açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını tahmininde haklı çıkan ORC'nin son anketinde 'başarılı belediye başkanları listesine Ekrem İmamoğlu giremedi.  ORC'nin En Başarılı Belediye Başkanları/Ekim 2022 anketinin sonuçlarına göre en başarılı büyükşehir belediye başkanı yüzde 59.5 ile Mansur Yavaş oldu.

İlk 5'te 3 CHP'li 2 AK Partili başkan var

Mansur Yavaş'ı yüzde 57.2 ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek takip etti. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 57 ile üçüncü sırada ler alırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğu yüzde 55.9 ile döndüncü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 55.5 ile beşinci sırada yer aldı. 

En başarılı ilçe belediye başkanları...

ORC anketinde en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları listesi de çıktı. İmamoğlu'nun İstanbul'daki en büyük rakibi olarak gösterilen ilçe belediye başkanı listenin zirvesine yerleşti. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yüzde 66.9 ile en başarılı ilçe belediye başkanı çıkarken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan yüzde 64.4 ile ikinci, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan ise yüzde 62.3 ile üçüncü sırada yer aldı. 

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