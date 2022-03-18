ORC seçim anketlerine göre partilerin yıllık başarı grafiğini yayınladı İki partide düşüş var
ORC Mart ayında gerçekleştirdiği son seçim anketi sonuçlarını partilerin bir yıllık süreçteki performanslarıyla kıyasladı. AK Parti ve CHP'de yılın başına göre düşüş sürerken İYİ Parti'de ise yükseliş dikkat çekti.
Erken seçim tartışmaları yeni seçim yasası taslağıyla sona ermiş olsa da seçim anketlerine ilgi son sürat devam ediyor. ORC'nin 06-13 Mart tarihlerinde 41 ilde 7 bin 290 katılımcı ile yapılan son ankette "Bu Pazar Genel Seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu sorulmuş sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ancak bu sonuçlarla partilerin son bir yıllık oy oranları karşılaştırıldığında ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı.
Cumhur İttifakı bu ankette yüzde 36,8 toplam oy oranına ulaşırken Millet İttifakı 40,6 ile geçmişti.
İYİ Parti'nin 2018 genel seçimine göre partisinin oy oranını yüzde 6,8 arttırdığı görüldü.
CHP'deki artış ise 1,2'de kaldı.