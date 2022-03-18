ORC seçim anketlerine göre partilerin yıllık başarı grafiğini yayınladı İki partide düşüş var

Erken seçim tartışmaları yeni seçim yasası taslağıyla sona ermiş olsa da seçim anketlerine ilgi son sürat devam ediyor. ORC'nin 06-13 Mart tarihlerinde 41 ilde 7 bin 290 katılımcı ile yapılan son ankette "Bu Pazar Genel Seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu sorulmuş sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ancak bu sonuçlarla partilerin son bir yıllık oy oranları karşılaştırıldığında ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı.