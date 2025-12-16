ORC öyle bir anket yaptı ki sonuçlar sarsacak! 2025 yılının en beğenilen genel başkanı bakın kim oldu
ORC Araştırma yaptığı son anketi paylaştı. 26 ilde yapılan ankette siyasi parti genel başkanlarının 2025 yılı beğeni düzeyi soruldu. Listede 10 isim yer aldı. Anket sonuçlarına göre zirvedeki isim bakın kim oldu...
ORC Araştırma,8-10 Aralık tarihlerinde 26 ilde 3 bin 600 katılımcı ile yaptığı son anketi paylaştı. Ankette katılımcılara, genel başkanların isimleri tek tek okunarak, '2025 yılı performanslarına göre, her biri için ayrı ayrı beğeni durumunuzu belirtir misiniz?' sorusu yöneltildi.
Listenin ilk sırasında Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Erdoğan'ı CHP lideri Özgür Özel takip etti. İşte ORC'nin yaptığı son anket...
Recep Tayyip Erdoğan
Yüzde 42,1
Özgür Özel
Yüzde 38,9
