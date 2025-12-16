ORC öyle bir anket yaptı ki sonuçlar sarsacak! 2025 yılının en beğenilen genel başkanı bakın kim oldu

ORC Araştırma,8-10 Aralık tarihlerinde 26 ilde 3 bin 600 katılımcı ile yaptığı son anketi paylaştı. Ankette katılımcılara, genel başkanların isimleri tek tek okunarak, '2025 yılı performanslarına göre, her biri için ayrı ayrı beğeni durumunuzu belirtir misiniz?' sorusu yöneltildi.