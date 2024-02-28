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Öpüşürken yakalandı, görüntüler olay oldu! Hadise kendisinden 10 yaş küçük isimle aşk yaşıyor

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Öpüşürken yakalandı, görüntüler olay oldu! Hadise kendisinden 10 yaş küçük isimle aşk yaşıyor

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi dikkat çekti.

Öpüşürken yakalandı, görüntüler olay oldu! Hadise kendisinden 10 yaş küçük isimle aşk yaşıyor

Hem konserlerindeki danslarıyla hem de aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise fena yakalandı. 

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Öpüşürken yakalandı, görüntüler olay oldu! Hadise kendisinden 10 yaş küçük isimle aşk yaşıyor

Akif Yaman'ın kamerasına yakalanan Hadise iş dünyasında tanınan ailenin oğluyla sarmaş dolaş...

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Öpüşürken yakalandı, görüntüler olay oldu! Hadise kendisinden 10 yaş küçük isimle aşk yaşıyor

Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile görüntülenen Hadise'nin tam da Ebru Gündeş'in evlendiği gün yakalanması sosyal medyada gündem oldu.

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Öpüşürken yakalandı, görüntüler olay oldu! Hadise kendisinden 10 yaş küçük isimle aşk yaşıyor

Hadise'nin kendisinden 10 yaş küçük Ayaydın ile samimi anları dikkat çekti. Hadise'nin görüntülerine "Oğlun yaşında" yorumları yağdı.

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