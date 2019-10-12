Öpüştükleri söyleniyordu Bade İşçil'den olay Kubilay Aka itirafı!
Kubilay Aka ile görüntülenen Bade İşçil, ilk kez konuştu. Söylediklerindeki o detayı kimse kaçırmadı.
Vatanım Sensin dizi setinde Miray Daner'le tanışıp arkadaşlıklarını aşka taşıyan fakat geçtiğimiz aylarda olaylı bir ayrılık yaşayan Kubilay Aka, Daner'i Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile aldattığını konuşulmasının üzerinden çok geçmemişken Bade İşçil ile görüntülenmiş ve skandal bir iddia ortaya atılmıştı.
Beşiktaş’ta bir mekanın terasında Bade İşçil ile görüntülenen Kubilay Aka, kameraları fark etmemiş ve samimi bir şekilde görüntülenmişti. Hatta ikilinin samimiyeti ilerleterek öpüştüğü iddia edilmişti.
Olay konuşulmaya devam ederken genç oyuncudan açıklama gelmiş, Aka, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
- Bugün rol arkadaşım Bade İşçil ile hakkımızda çıkan haberleri şaşkınlıkla ve büyük üzüntüyle takip etmekteyim. Tüm yasal haklarımı saklı tutarak ortada bir ilişki olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takılan Bade İşçil ise basın mensuplarının sorularını yanıtlamaktan çekinmedi ve açıklamasındaki detay ile olay sözlere imza attı.