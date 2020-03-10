Öpüşme videosu olay olan Şeyma Subaşı yatak hallerini paylaştı
Şeyma Subaşı, bu kez Instagram'dan uyumadan önce paylaşımda bulundu. Yataktaki iddialı halleri, görenlere 'yok artık' dedirtti.
Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından yaptığı açıklamalarla ve sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, yine oldukça iddialı. Zaman zaman verdiği cesur pozlarla görenlerin ağzını açık bırakan Subaşı, bu kez yatak halleriyle şaşırttı.
Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, son olarak sevgilisi ve Acun Ilıcalı ile olan ortak kızları Melisa ile birlikte kar tatiline çıktı. Tatilden eğlenceli paylaşımlarını takipçileriyle paylaşan Subaşı, tatil dönüşü de yatak hallerini paylaştı.
Uyumadan önce Instagram'da paylaşım yapan Şeyma Subaşı, çektiğini videosunu, İngilizce bir not ile yayımladı. Özgüvenini ön plana çıkaran Subaşı, hatalarının ve kusurlarının kendisini güçlendiğini ifade edip şunları yazdı:
"Kusurlarımla mükemmelim, acılarımla mutluyum, zayıflığımla güçlü ve kendi tarzımda güzelim çünkü benim ve ben kendimi seviyorum."