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Öpüşme sahnesi itirafı geldi! 'İnanmıyorum' diyen Deniz Işın'dan özel hayat açıklaması

Öpüşme sahnesi itirafı geldi! 'İnanmıyorum' diyen Deniz Işın'dan özel hayat açıklaması

Leyla ile Mecnun dizisinde Leyla karakterini canlandıran Deniz Işın yeni filminin ön gösteriminde açıklamalarda bulundu.

Öpüşme sahnesi itirafı geldi! 'İnanmıyorum' diyen Deniz Işın'dan özel hayat açıklaması

Emre Kavuk’un hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu, çekimleri Ordu’da dört haftada tamamlanan romantik komedi türündeki 'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin ön gösterimi, önceki gün Beykoz'da gerçekleşti.

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Öpüşme sahnesi itirafı geldi! 'İnanmıyorum' diyen Deniz Işın'dan özel hayat açıklaması

Birbirinden farklı beş çiftin bir gün içerisinde geçen komik hikayesinin anlatıldığı filmde; Keremcem, Melis Babadağ, Gürgen Öz, Deniz Işın, Cihan Ercan, Özgün Çoban, Eser Eyüboğlu, Sera Tokdemir ve Cem Zeynel Kılıç rol alıyor.

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Öpüşme sahnesi itirafı geldi! 'İnanmıyorum' diyen Deniz Işın'dan özel hayat açıklaması

Yeni bir dizi ile ekranlara döneceğini belirten Deniz Işın ise "Mayıs ortasında çekimler başlıyor. Güzel bir proje ile ekranlara geleceğim." dedi.

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Öpüşme sahnesi itirafı geldi! 'İnanmıyorum' diyen Deniz Işın'dan özel hayat açıklaması

Işın "Ben sektöre girdiğimden beri bir kere tatil yapmışımdır herhalde. Şansa hep yaz projeleri denk geliyor ama bu durumdan hiç şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

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