Optimar Araştırma'dan bomba anket! Öyle şaşırtan sonuçlar var ki

Optimar Araştırma'dan bomba anket! Öyle şaşırtan sonuçlar var ki

Optimar Araştırma Şirketi, 26 ilde yaptırdığı anket kapsamında katılımcılara "Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?" Sizce bugün Türkiye’nin en önemli olayı nedir? Türkiye’de en güvendiğiniz kurum aşağıdakilerden hangisidir? sorularını yöneltti. İşte çok çarpıcı sonuçlar...

Optimar Araştırma'dan bomba anket! Öyle şaşırtan sonuçlar var ki - Sayfa 1

Optimar Araştırma Şirketi'nin 13-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 26 ilde gerçekleştirdiği ankette dikkat çeken detaylar var. İşte o soru ve cevaplardan bazıları şöyle:

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Optimar Araştırma'dan bomba anket! Öyle şaşırtan sonuçlar var ki - Sayfa 2

'Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?' sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

(1) Atatürkçü: Yüzde 25.2

(2) Milliyetçi: Yüzde 22.1

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Optimar Araştırma'dan bomba anket! Öyle şaşırtan sonuçlar var ki - Sayfa 3

(3) Demokrat: Yüzde 11.3

(4) Muhafazakâr: Yüzde 9.7

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Optimar Araştırma'dan bomba anket! Öyle şaşırtan sonuçlar var ki - Sayfa 4

(5) Dindar: Yüzde 7.8

(6) İslamcı: Yüzde. 4.5

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