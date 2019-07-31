Optimar Araştırma'dan bomba anket! Öyle şaşırtan sonuçlar var ki
Optimar Araştırma Şirketi, 26 ilde yaptırdığı anket kapsamında katılımcılara "Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?" Sizce bugün Türkiye’nin en önemli olayı nedir? Türkiye’de en güvendiğiniz kurum aşağıdakilerden hangisidir? sorularını yöneltti. İşte çok çarpıcı sonuçlar...
Optimar Araştırma Şirketi'nin 13-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 26 ilde gerçekleştirdiği ankette dikkat çeken detaylar var. İşte o soru ve cevaplardan bazıları şöyle:
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'Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?' sorusuna verilen yanıtlar şöyle:
(1) Atatürkçü: Yüzde 25.2
(2) Milliyetçi: Yüzde 22.1
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(3) Demokrat: Yüzde 11.3
(4) Muhafazakâr: Yüzde 9.7
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(5) Dindar: Yüzde 7.8
(6) İslamcı: Yüzde. 4.5
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