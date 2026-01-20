OpenAI için finansal kriz iddiası! ChatGPT için tehlike çanları

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’nin, artan maliyetler nedeniyle ciddi bir finansal baskı altında olduğu öne sürüldü.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan ChatGPT'nin arkasındaki güç OpenAI, teknoloji dünyasını sarsan bir finansal kriz iddiasıyla karşı karşıya.

Sektör analizlerine göre, yapay zeka devinin günlük işletim maliyetlerinin 700 bin doların üzerine çıkması, şirketin nakit rezervlerini hızla eritiyor.

Microsoft'un milyarlarca dolarlık desteğine rağmen, sürdürülebilir bir kârlılık modelinin henüz tam anlamıyla oturtulamamış olması endişeleri artırıyor.

2027 ORTALARINA DOĞRU İFLAS EDEBİLİR

Uzman raporları, mevcut nakit akış tablosunun iyileştirilmemesi durumunda şirketin önümüzdeki dönemde (2027 yılı ortalarında) ciddi bir likidite sorunuyla karşılaşabileceğini öngörüyor.

Özellikle grafik işlem birimi (GPU) tedarik zincirindeki darboğazlar ve açık kaynaklı rakip modellerin ücretsiz alternatifler sunması, OpenAI'ın pazar hakimiyetini baskılıyor.

Sam Altman liderliğindeki yönetimin, operasyonel giderleri kısmak ve kurumsal gelirleri artırmak adına yeni bir stratejik yol haritası üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

SAM ALTMAN KİMDİR?

22 Nisan 1985 yılında doğan Sam Altman, Amerikalı bir girişimci olarak tanınıyor. 2026 yılında 40 yaşında olan Altman, teknoloji sektöründe özellikle yapay zeka (AI) çalışmalarıyla sıkça gündeme geliyor.

OpenAI'nin kurucusu ve halen CEO'su olarak görev yapıyor.Altman, Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi eğitimi aldı, ancak iki yıl sonra eğitimi yarıda bırakıp kendi işlerine odaklandı.

2005'te konum paylaşımı odaklı Loopt adlı uygulamayı hayata geçirdi. Uygulama sınırlı bir ilgiyle karşılandı ve 2012'de satıldı.2011 yılında Y Combinator adlı yatırım firmasında çalışmaya başlayan Altman, iki yıl içinde firmanın başkanlığına yükseldi.

Bu dönemde kardeşi Max Altman ile birlikte Hydrazine Capital adlı bir risk sermayesi fonu kurdu.Sonraki adımı ise Elon Musk gibi isimlerle birlikte OpenAI'yi kurmak oldu. Şirket, yapay zeka alanında yenilikçi projelere imza atıyor.

Kasım 2023'te yönetim kuruluyla yaşanan "iletişim problemleri" nedeniyle OpenAI CEO'luğundan ayrılmak zorunda kaldı, ve ardından pozisyonuna geri döndü.