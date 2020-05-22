Onur Tuna üstsüz poz verdi FOX TV Mucize Doktor Ferman'ı isyan ettirdi
FOX TV Mucize Doktor dizisinin yıldızı Onur Tuna, Instagram hesabından fit vücudunu sergiledi. Üstsüz pozu, Celil Nalçakan'ın isyan etmesine neden oldu.
Koronavirüs salgını, birçok sektörü olumsuz etkilediği gibi dizi sektörünü de set ortamından etti. FOX TV'nin en çok izlenen dizisi Mucize Doktor'da sagın sebebiyle çekimlere ara vermek zorun kaldı. İzleyiciyi üzen bu olayın ardından dizi oyuncuları, sevenlerinden uzak kalmamak için ise sosyal medyaya ağırlık verdi.
Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Ferman'a hayat veren Onur Tuna da gönüllü karantina altındayken düzenli spor yaparak sosyal medya paylaşımlarını sıklaştırmaya başladı. Forma giren vücudunu da Instagram'dan paylaşan Tuna, beğenileri kapsa da bazı sosyal medya kullanıcılarının isyan yorumlarından kaçamadı.
Sosyal medya hesabından üstsüz poz veren Onur Tuna, kaslı vücuduyla 189 bin beğeni aldı. Oyuncu Celil Nalçakan ise Tuna'nın paylaşımına "İyice boz sinirlerimizi kardeşim" yorumunu yazarak isyan etti
Mehmet Özgür ise ''Ağır mübarek gün cıscıbıl olan var olmayan var emme yeğenim triceps'lerin azcık daha gelişmeli az eksik galmış... köyden musta emmin'' yorumunu yaptı.