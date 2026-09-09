Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı

Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı

Oyuncu Onur Tuna ile meslektaşı Yasemin Yazıcı’nın gözlerden uzak sürdürdüğü ilişkide romantik bir paylaşım geldi. Tuna, sevgilisi Yazıcı’nın yeni yaşını birlikte çekildikleri bir fotoğrafla kutlarken aşk dolu sözleriyle dikkat çekti.

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Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı - Resim: 1

Birçok başarılı projede rol alan Onur Tuna, uzun süredir oyuncu Yasemin Yazıcı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını takipçileriyle paylaşıyor.

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Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı - Resim: 2

Tuna bu kez sevgilisinin doğum günü için romantik bir paylaşım yaptı. Yasemin Yazıcı ile birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, paylaşımına duygusal bir not düştü.

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Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı - Resim: 3

“TEMİZ BİR ÖMRÜN OLSUN SEVGİLİM”

Onur Tuna, sevgilisinin doğum gününü, “Yüzün, kalbin kadar temiz bir ömrün olsun sevgilim” sözleriyle kutladı.

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Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı - Resim: 4

Oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı - Resim: 5

SEDA SAYAN’DAN NAZAR BONCUKLU YORUM

Onur Tuna’nın Yasemin Yazıcı için yaptığı romantik kutlamaya ünlü isimlerden de yorum geldi.

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Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı - Resim: 6

Seda Sayan, paylaşımın altına nazar boncuğu emojisi bıraktı.

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Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı - Resim: 7

ARALARINDA 12 YAŞ FARK VAR

1997 doğumlu Yasemin Yazıcı 29 yaşında. 1985 doğumlu Onur Tuna ise 41 yaşında.

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Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı - Resim: 8

Çift arasındaki 12 yaş farkı, ilişkilerinin ilk dönemlerinde magazin gündeminde yer almıştı.

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Onur Tuna Yasemin Yazıcı