Onur Büyüktopçu ilk kez konuştu Yemekteyiz'deki yerinden Seda Sayan mı etti?
Tv8'in sevilen yemek yarışması Yemekteyiz'in geçtiğimiz sezon sunucusu Onur Büyüktopçu'dan Seda Sayan hakkındaki iddialara ilk kez yanıt geldi.
Yemekteyiz'den ayrılmasıyla hayranlarını üzen, kısa süre içerisinde de Show TV'de Damat Bayıldı adlı bir programa başlayan Onur Büyüktopçu, merak edilen bir soruyu cevapladı. Büyüktopçu, Yemekteyiz'den ayrılmasının sorumlusu olarak gösterilen Seda Sayan hakkında konuştu.
Bildiğiniz üzere iki sene boyunca TV8'deki 'Yemekteyiz'i sunan Onur Büyüktopçu, geçen sezon sonunda programı bırakmıştı. Yerine Seda Sayan gelmişti. Bu karar nedeniyle Acun Ilıcalı eleştirilmişti.
Haberlerin aslı yok: Onur Büyüktopçu, sunduğu Yemekteyiz programının yola Seda Sayan’la devam etmesi sonrası ortaya atılan iddiaları yalanladı. “Ayağımın kaydırıldığı yönündeki haberlerin aslı yok." diyen Büyüktopçu şu ifadelerde bulundu;
Bayrağı benden devraldı: ''Böyle bir şey asla yok. Ben haziranda ayrılacaktım. Bunu da yapımcıma şubatta ilettim. Değişik bir şeyler yapmak istediğimi söyledim. Seda Hanım tecrübesi ve başarısıyla bayrağı benden devraldı.' Allah herkesin ekmeğini versin.