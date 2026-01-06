'Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim' Maduro'ya en yakını ihanet mi etti?

Kolombiya eski Devlet Başkan Yardımcısı Santos Calderon, Amerikalıların Madoru'yu almadığını, Venezuela Devlet Başkanı'nın Washington'a teslim edildiğini iddia ederken, Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez'i işaret etti. İngiliz basını da Rodriguez'in Katar aracılığıyla Amerikan yönetimiyle görüştüğünü yazdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin, hiçbir direnişle karşılaşmadan Maduro'yu yatağından alıp ülkeden çıkarması akıllara bu soruyu getirdi. Şüpheler, Maduro'nun yerine Devlet Başkanlığı görevine vekalet eden yardımcısı Delcy Rodriguez üzerinde yoğunlaştı.

Rodriguez'in, kendini, Amerikan yönetimine, "Maduro rejiminin kabul edilebilir alternatifi" olarak sunduğu iddia edildi.

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre Rodriguez ile Amerikan yönetimi arasında bir görüşme gerçekleşti. Doha'daki görüşmeye, Katar kraliyet ailesinin bir üyesi aracılık etti.

TRUMP YÖNETİMİNE İKİ ÖNERİ SUNULDU

Habere göre Katarlı arabulucular Trump yönetimine iki öneri sundu. Nisan'da sunulan ilk planda, Maduro'nun istifa etmesi ve Venezuela'da kalması öngörülüyordu. Yerine Rodriguez geçecek ve Amerikan şirketlerinin Venezuela petrolüne erişimine izin verecekti. Washington ise, Maduro'nun hakkındaki suçlamaları kaldırmayı vaat ediyordu.

Rejim değişikliği isteyen Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio planı reddetti.

Eylül'de sunulan ikinci öneride, Maduro'nun Katar'a ya da Türkiye'ye sürgüne gönderilmesi gündeme getirildi.

Rodriguez geçici hükümetin başına geçecekti. Haberde Amerikan tarafının, uyuşturucu trafiğinin yeni liderlik altında da devam edeceğini ileri sürerek bu planı da reddettiği iddia ediliyor.

GÜNDEME GELEN İKİ İSİM

Telegraph'ın, Miami Herald'a dayandırdığı haberine göre Rodriguez, Katarlı arabulucuların gündeme getirdiği iki isimden biriydi. Diğer isim ise halen sürgünde yaşayan emekli general Miguel Rodriguez Torres'ti.

Rodriguez'in piyasa dostu politikalarının, iş dünyasıyla iyi ilişkilerinin ve petrol endüstrisiyle bağlarının öne çıkmasını sağladığı belirtiliyor. Kardeşi Jorge Rodriguez'in, meclis başkanı olması da işini kolaylaştırıyor.

“MADURO'YU TESLİM ETTİĞİNDEN EMİNİM”

2002 ve 2010 yılları arasında Venezuela'nın komşusu olan Kolombiya'nın Devlet Başkan Yardımcısı olan Santos Calderon, Rodriguez'i “Maduro'yu satan kişi olarak” adlandırırken, “Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim” dedi.

YEMİN EDEREK GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI OLDU

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlendi.

2017'DEN BU YANA MADURO'NUN YARDIMCISIYDI

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun yokluğu sebebiyle Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstlenmesi kararı almıştı.

Venezuela ordusu da TSJ'nin kararı uyarınca Rodriguez'in Geçici Devlet Başkanı görevini üstlenmesini desteklemişti.

Solcu bir aileden gelen ve ülkede Hugo Chavez döneminden bu yana çeşitli görevlerde bulunan 57 yaşındaki Delcy Rodriguez, 2017'den bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.