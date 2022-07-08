Onu herkes öldü zannediyordu! Gönül Dağı'nın Dilek'i ters köşe yaptı...
Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nda Dilek karakterini canlandıran, başarılı performansı ile hafızalara kazınan Gülsim Ali dizinin sezon finalinde hayata veda etmiş, hayranlarını üzmüştü. Hüzünlü bir sezon finaliyle ekranlara veda eden dizi 9 Temmuz Cumartesi günü Gönül Dağı Kurban-2 ile izleyici karşısında olacak. Yeni bölümde Ali bir kereliğine izleyici karşına çıkacak ve hayranlarını sevindirecek...
İzleyici tarafında beğeniyle izlenen Gönül Dağı'nda Dilek karakterine hayat veren başarılı performansı ile hafızalara kazınan Gülsim Ali dizinin sezon finalinde hayata veda etmiş, hayranlarını üzmüştü. Hüzünlü bir sezon finaliyle ekranlara veda eden dizi 9 Temmuz Cumartesi günü Gönül Dağı Kurban-2 ile izleyici karşısında olacak. Ters köşe yapan başarılı oyuncu bir kereliğine de olsa izleyici karşısına çıkacak...
Dilek veda etmişti
Her cumartesi izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı'ndan seyircisini sevindirecek haber geldi. Bilindiği üzere sezon finalinde dizide izleyici kahreden bir olay yaşanmış ve Dilek hayata veda etmişti.
Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak
Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali'nin vedasının ardından acı bir sezon finaliyle ekranlara veda eden dizi 9 Temmuz Cumartesi günü Gönül Dağı Kurban-2 ile izleyici karşısında olacak.
Gönül Dağı Dilek'i öldü diyenlere sağlam ters köşe!
Başarılı oyuncu sadece bir defalığına eski rolüne dönüyor. 3. sezon öncesi büyük sürpriz gelişmesi seyircilerle paylaşıldı.