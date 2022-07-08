Onu herkes öldü zannediyordu! Gönül Dağı'nın Dilek'i ters köşe yaptı...

İzleyici tarafında beğeniyle izlenen Gönül Dağı'nda Dilek karakterine hayat veren başarılı performansı ile hafızalara kazınan Gülsim Ali dizinin sezon finalinde hayata veda etmiş, hayranlarını üzmüştü. Hüzünlü bir sezon finaliyle ekranlara veda eden dizi 9 Temmuz Cumartesi günü Gönül Dağı Kurban-2 ile izleyici karşısında olacak. Ters köşe yapan başarılı oyuncu bir kereliğine de olsa izleyici karşısına çıkacak...