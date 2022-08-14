Ontario Başbakanın zor anları: Canlı yayında arı yuttu, üstüne su içti!

Ontario Başbakanı Doug Ford, Cuma günü yaptığı basın toplantısı sırasında bir arının ağzına girip boğazından aşağı inmesiyle büyük yankı uyandırdı.

Kanada'da Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford'un başına cuma düzenlediği basın toplantısında talihsiz bir olay geldi. Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ve personel sayısında yaşanan eksikliklerle ilgili konuşan Ford, ağzına giren arıyı bir anda yuttu. 57 yaşındaki siyasetçi kameralar kayıttayken gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu.

Yüzünün etrafında uçtu

O anlarda çekilen görüntülerde arının, Ford'un yüzünün etrafında uçuştuğu görülebiliyor. Başbakan Ford eliyle hayvanı uzaklaştırmaya çalıştırsa da başarılı olamıyor. Arı daha sonra aniden Ford'un ağzına girmeyi başarıyor. Ford öksürse de böceği yutuyor.

"Aman Tanrım az önce arı yuttum" ifadesini kullanan Ford, su içiyor. Eyalet Başbakanı bunun ardından şu sözleri sarf ediyor:

Bu tekrar tekrar oynatılacak. Kusura bakmayın çocuklar. Küçük haylaz ağzıma kaçtı.

Ford, iyi olup olmadığı sorulunca "İyiyim. Arı içeride vızıldıyor" diyor ve ekliyor:

Ne konuşuyorduk hatırlamıyorum. Arıyı çıkarmak için aceleyle hastaneye gideceğim.

Ford gazetecilere basın toplasında yaptığı açıklamada, halk sağlığı hizmetlerine güçlü bir şekilde inandığını, ancak hükümetinin bunun nasıl sağlanabileceğine bakarken "yaratıcı olacağını" söyledi. Ford, Cuma günü yaptığı toplantıda, Ontario'nun sağlık sisteminin daha fazla özelleştirilmesini düşünüp düşünmediği sorulduğunda "her şey masada" dedi.