Online alışveriş yapanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı hazırladı, yeni düzenlemeler geliyor
Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre, uzaktan satış yapan üreticiler bir müşteri temsilcisi atayacak, kargolara bu temsilcinin iletişim bilgileri yazılacak. İşte taslak düzenlemede getirilecek tüm değişiklikler...
Ticaret Bakanlığı’nın taslak düzenlemesine göre internet ve telefon yoluyla alışverişe yeni düzenlemeler geliyor. Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un aktardığına göre online satış platformları, platformları üzerinden satılan ürünlerin güvenli olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak.
İnternetten satılan sakıncalı ürünlere erişim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kanalıyla engellenebilecek, gerektiğinde TV reklamlarının durdurulması istenebilecek.
Denetleyici kurumlar, internetten satılan ürünleri müşteri gibi gizli şekilde satın alarak, numune elde edip inceleyebilecek.
İnternetten vb. kanallardan satış yapan yerli yabancı tüm platformlar, Türkçe satış ve Türkiye’deki adreslere gönderim yapması halinde Türkiye’de yerleşik hizmet sağlayıcısı bulundurmak zorunda olacak.