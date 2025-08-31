Onlarca tekne İsrail'in ablukasını kırmak ve Filistin ile dayanışma için Akdeniz'de yelken açtı

Barselona Limanı'nın ardından İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan Akdeniz'e yelken açacak olan, 20 kadar tekne ve 300'den fazla kişinin olduğu Küresel Sumud Filosunda aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer aldı.

Küresel Sumud Filosu ilk hareket noktası oldu

Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesen Barselona kenti, Küresel Sumud Filosu'nun ilk hareket noktası oldu.