Onlara ne kadar teşekkür etsek az! Emekli savaş pilotlarımız şimdiler de ciğerlemizi koruyor
TSK bünyesinde savaş pilotluğu yaptıktan sonra emekli olan askerlerimizin fedakar davranışı herkese örnek olacak cinsten. Öyle ki emekli savaş pilotlarımız emekliliğin tadını çıkarmak yerine orman yangınlarına müdahale ediyor.
Vatansever pilotlar yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde helikopterleriyle terörle mücadele operasyonlarına katıldı. Ancak onlar yılların verdiği yorgunluğu milletine hizmet etmenin onuru ile atmayı tercih ettiler. Emekli pilotlar ülkemizin dört bir yanında adeta oksijen depolarımız ve milli mirasımız olan ormanlarda çıkan yangınlarla mücadele ediyor.
Hava şartları açısında riskli döneme girilmesiyle ‘Yangın sezonu’ olarak adlandırılan dönemin sürdüğü Türkiye’de orman yangınlarına, bu yıl ilk kez Türk tescilli helikopterler ve Türk pilotlar müdahale ediyor.
Yüksek risk taşıyan orman yangını operasyonlarına uygun olduğu için tercih edilen Rus yapımı Kamov KA-32 helikopterleri, kuyruğundaki Türk bayrağıyla da dikkat çekiyor.
Orman yangınlarında bu yıl ilk kez Türk tescilli helikopterlerin kullanılmasıyla, yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde, oldukça tehlikeli şartlarda helikopterleriyle terörle mücadele operasyonlarına katılan savaş pilotları da Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele etmeye başladı.