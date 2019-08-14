Onlara ne kadar teşekkür etsek az! Emekli savaş pilotlarımız şimdiler de ciğerlemizi koruyor

Vatansever pilotlar yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde helikopterleriyle terörle mücadele operasyonlarına katıldı. Ancak onlar yılların verdiği yorgunluğu milletine hizmet etmenin onuru ile atmayı tercih ettiler. Emekli pilotlar ülkemizin dört bir yanında adeta oksijen depolarımız ve milli mirasımız olan ormanlarda çıkan yangınlarla mücadele ediyor.