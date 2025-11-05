Önder Aksakal'dan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na yönelik öneri

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, serbest meslek erbabı, küçük sanayi esnafı, tüccar ya da KOBİ'de en az 15 yıldır ve halen asgari ücretle sigortalı olarak çalışan işçilerden 5 üyenin de yer almasını, hükümet temsilcisi sayısının 2'ye düşürülmesini önerdi.

Abone ol

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vefatının 19'uncu yılında eski Başbakan Bülent Ecevit'i andı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksakal, "PKK ve tüm türevleri kayıtsız şartsız silahlarını bırakıp devlete teslim olmadıkça, Suriye'deki yapılanması olan ve adına SDG dedikleri örgüt Suriye hükümetine 10 Mart mutabakatı çerçevesinde entegre olmadıkça bu süreç tamamlanamaz. Peki bu mümkün mü? Görünen odur ki, asla mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Aksakal, Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden bir heyetin bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesine yönelik söylemleri anımsatarak tepki gösterdi. Aksakal, "Umuyor ve diliyoruz ki Cumhurbaşkanımız bunların farkındadır ve asla müsaade etmeyecektir, etmemelidir. Parti olarak biz, toplumsal infiallere sebep olabilecek böyle bir kararın vebaline de ortak olmayacağız." dedi.

Ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan Aksakal, DSP'nin ekonomi politikasının temelini oluşturan karma ekonomi sistemine dönülmesini istedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına işaret eden Aksakal, şunları kaydetti:

"İşçi temsilcisi sendikaların bu sebeple, yani Kurul'un yapısının değiştirilmesi yönündeki talepleri sebebiyle toplantıya katılmayacaklarını açıklamaları dikkate alınmalıdır. Zaten katılan konfederasyonların bünyesinde ve bağlı iş kollarının iş yerlerinde sendikalı olup da asgari ücretle çalışan işçi yoktur. Öncelikle bu eksiklik giderilmelidir. Hükümetin de zaman geçirmeden vaziyet almasını sağlamak amacıyla önerimiz şudur; serbest meslek erbabı, küçük sanayi esnafı, tüccar ya da KOBİ'de en az 15 yıldır ve halen asgari ücretle sigortalı olarak çalışmakta olan işçilerden 5 üye de yer almalı, ayrıca hükümet temsilci sayısı 2'ye düşürülmelidir."