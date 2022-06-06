Önce estetik sonra iç çamaşırlı poz! Mika Raun'un iç çamaşırlı pozuna "Sen erkek değil miydin?'' yorumu..
Geçtiğimiz günlerde ayda 50 bin TL harcadığını söyleyen Mika Raun, eleştirilere aldırış etmeden sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Estetik operasyonları ile bambaşka birine dönüşen Mika, bu kez gündeme iç çamaşırı ile verdiği pozlarla bomba gibi düştü.
Ünlü TikTok fenomeni Mika Raun yaptığı olay hareketlerle gündeme geliyor. Ayda 50 bin TL harcadığını söyleyen fenomen dikkatleri üstüne çekmişti. Verdiği iç çamaşırı pozu ile bakın nasıl merak konusu oldu.
Bu defa Instagram'dan iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşan Mika Raun'a yorum yaptı. Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmediği bilinen Mika Can'ı gören takipçileri
"Sen erkek değil miydin?", "Ama var dediler, nerede?" şeklinde yorumda bulundu.
TikTok fenomeni Mika Raun bir süre önce saçlarını sarı yaptırınca gündem olmuştu. Takipçileri ünlü fenomene "Hiç yakışmamış" yorumları yağdırmıştı.