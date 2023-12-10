BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  GÜNCEL

Önce eşini ve kayınbiraderini silahla vurdu, sonra intihar etti

Önce eşini ve kayınbiraderini silahla vurdu, sonra intihar etti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir şahıs, karısını ve kayınbiraderini silahla öldürdü, arkasından aynı silahla intihar etti.

Abone ol

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, karısını ve kayınbiraderini silahla vurarak öldüren kişi, intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Büyük Sümbüller Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bir cipin yanında 3 kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 45 AT 929 plakalı cipin yanında sigortacı olduğu öğrenilen Alaaddin Turantekin ile eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik'in cansız bedenlerini buldu.

Ekiplerin yaptığı incelemede Alaaddin Turantekin'in, eşini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da korkutan olay! Montu sayesinde hayatta kaldı
Antalya'da korkutan olay! Montu sayesinde hayatta kaldı
Trabzonspor, Gaziantep FK'ne konuk oluyor / CANLI
Trabzonspor, Gaziantep FK'ne konuk oluyor / CANLI
Bingöl’de cip takla attı, 2 kişi yaralandı
Bingöl’de cip takla attı, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'de iki FETÖ hükümlüsü yakalandı!
Balıkesir'de iki FETÖ hükümlüsü yakalandı!
Bakan Yılmaz Tunç: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Yılmaz Tunç: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Samsun'da kaçak tütün mamulleri ele geçirildi
Samsun'da kaçak tütün mamulleri ele geçirildi
Türkiye'de 2040'ta her yıl 400 bin kişiye kanser tanısı konulabilir!
Türkiye'de 2040'ta her yıl 400 bin kişiye kanser tanısı konulabilir!
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi
Meteoroloji'den Muğla kıyı bölgelerine şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den Muğla kıyı bölgelerine şiddetli yağış uyarısı
Gaziantep ALG Spor, Fatih Vatanspor’u 4-0 mağlup etti
Gaziantep ALG Spor, Fatih Vatanspor’u 4-0 mağlup etti
Domaniç'te yaralı halde bulunan yavru ayı tedavi altına alındı
Domaniç'te yaralı halde bulunan yavru ayı tedavi altına alındı
Kayserispor durdurulamıyor!
Kayserispor durdurulamıyor!