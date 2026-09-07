On Numara’da 7 Eylül çekilişi tamamlandı! Kazandıran numaralar hangileri, büyük ikramiye çıktı mı?

On Numara’da 7 Eylül 2026 Pazartesi çekilişi tamamlandı. Saat 20.00’de gerçekleştirilen çekilişin ardından kupon sahipleri sonuçları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı? 7 Eylül’de hangi numaralar çıktı? 10 bilen oldu mu? On Numara kuponu nereden sorgulanır? İşte çekiliş sonuçları…

7 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet. On Numara’nın 7 Eylül 2026 Pazartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişi tamamlandı ve 22 kazandıran numara belli oldu. Çekiliş saat 20.00’de gerçekleştirildi.

7 EYLÜL ON NUMARA KAZANDIRAN NUMARALAR NELER?

7 Eylül 2026 On Numara çekilişinde çıkan numaralar şöyle: 1 - 5 - 9 - 14 - 21 - 25 - 26 - 28 - 39 - 40 - 44 - 46 - 48 - 49 - 50 - 53 - 55 - 59 - 60 - 63 - 64 - 80

ON NUMARA’DA 10 BİLEN ÇIKTI MI?

7 Eylül çekilişinde 10 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye böylece bir sonraki On Numara çekilişine devretti. Güncel sonuç kaynaklarında devreden 10 bilen kategorisindeki ikramiye 973 bin 687,55 TL olarak açıklandı.

7 EYLÜL ON NUMARA İKRAMİYE DAĞILIMI NASIL?

Çekiliş sonuçlarına göre 9 bilen 19 kişi kişi başı 27 bin 268,10 TL kazandı. 8 bilen 287 kişiye 2 bin 256,50 TL, 7 bilen 3 bin 129 kişiye 393,20 TL, 6 bilen 19 bin 309 kişiye ise 67,05 TL ikramiye düştü. 10 bilen: 0 kişi – Büyük ikramiye devretti 9 bilen: 19 kişi – 27.268,10 TL 8 bilen: 287 kişi – 2.256,50 TL 7 bilen: 3.129 kişi – 393,20 TL 6 bilen: 19.309 kişi – 67,05 TL 0 bilen: 34.970 kişi – 51,85 TL

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kupon sahipleri çekiliş sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini Milli Piyango Online On Numara sonuç ekranından kontrol edebiliyor. Resmi sistemde bilet seri numarasıyla kazanç sorgulaması da yapılabiliyor.

ON NUMARA HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

On Numara çekilişleri haftada iki kez, Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişlerin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımları Milli Piyango Online üzerinden yayımlanıyor.