HABER /  EKONOMİ

On binlerce kişiye güzel haber! Aylık 1305 lira...

On binlerce kişiye güzel haber! Aylık 1305 lira...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen aylık 1305 liralık evde bakım yardımından faydalananların sayısı 515 bin 749 oldu. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde bu yardımı alanlara 3 milyar 934 milyon 624 bin lira kaynak aktarıldı.

Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 515 bin 749 oldu

Aylık bin 305 lira!

Bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla aylık 1305 liralık evde bakım yardımı yapılıyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İdlib'de gözlem noktalarına havan saldırısı 3 asker yaralı
İdlib'de gözlem noktalarına havan saldırısı 3 asker yaralı
Galatasaray'ın ibra olayında sürpriz gelişme
Galatasaray'ın ibra olayında sürpriz gelişme
Uğur Dündar'dan Binali Yıldırım açıklaması : 'Niyeti ortaya çıktı'
Uğur Dündar'dan Binali Yıldırım açıklaması : 'Niyeti ortaya çıktı'
Yalova'da dünürlerin korkunç kavgası: 1 ölü 1 yaralı
Yalova'da dünürlerin korkunç kavgası: 1 ölü 1 yaralı
Fetullah'ın eli denilmişti o el kimin? Fuat Uğur'dan yeni açıklama
Fetullah'ın eli denilmişti o el kimin? Fuat Uğur'dan yeni açıklama
Yılın bombası Fenerbahçe'den! Ali Koç taraftarın gönlünü alacak
Yılın bombası Fenerbahçe'den! Ali Koç taraftarın gönlünü alacak
ÖNCEKİ HABERLER
AÖF sonuçları açıklandı mı TC ile AÖF sonuç sorgulama açıldı
AÖF sonuçları açıklandı mı TC ile AÖF sonuç sorgulama açıldı
Amerika'dan Polonya'ya ilave bin asker
Amerika'dan Polonya'ya ilave bin asker
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı öğrenci girişi ile sonuç ekranı
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı öğrenci girişi ile sonuç ekranı
YKS sınav giriş belgesi çıkarma nasıl olur TC ile YKS sınav yeri bilgisi
YKS sınav giriş belgesi çıkarma nasıl olur TC ile YKS sınav yeri bilgisi
Memur ve emeklinin yeni zammı ne kadar olacak? İşte zamlı yeni maaşlar
Memur ve emeklinin yeni zammı ne kadar olacak? İşte zamlı yeni maaşlar
Müge Boz boyu kaç santim kiminle evleniyor eşi kaç yaşında?
Müge Boz boyu kaç santim kiminle evleniyor eşi kaç yaşında?
SpaceX Falcon 9 ile bile birlikte uzaya 3 uydu gönderdi
SpaceX Falcon 9 ile bile birlikte uzaya 3 uydu gönderdi
Çiğdem Tunç evlilikleri boşandığı eşi Hulki Mengü kimdir?
Çiğdem Tunç evlilikleri boşandığı eşi Hulki Mengü kimdir?
Yorumlar