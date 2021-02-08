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'Omurilik sarımsağı' diyen doktor konuştu! Kim Milyoner Olmak İster'de alay konusu olmuştu

ATV'de cumartesi günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de verdiği yanıtla alay konusu olan doktor Ali Çiçek sessizliğini bozdu.

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümü sosyal medyada büyük ses getirmişti. Programda Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacıya 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu sorulmuştu

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Doğru cevap hakkında fikri olmayan Caymaz, "bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum" diyerek doktor arkadaşı Ali Çiçek'i aramıştı.

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Joker telefonunda olan Ali Çiçek'in yanıtı ise Twitter'ın diline düşmüştü. Sürenin bitmesine yakın telefondaki Ali Çiçek şıklardan "Omurilik sarımsağı" cevabını vermişti. 

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 Doktorun yanıtı verdikten sonra yarışmacıya "Şıkları tekrar eder misin?" dediği de duyuldu ancak süre dolmuştu. Yarışmacı, yanıt olarak 'omurilik sarımsağı' şıkkını seçince programa veda etmişti.

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