Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum! 'Bu eti tercih ederim'
Ömür Gedik, Nusret Gökçe'nin cinsel organının göründüğü videoyu izleyince öyle bir yorum yaptı ki sosyal medya sallandı.
Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın sosyal medya hesapları Instagram'dan yaptıkları canlı yayın programı Mücbir Sebepler, geçtiğimiz gün 2. sezonuyla sevenleriyle buluştu. Programın yeni bölümünde ise satın aldığı otelin tanıtımını yaparken cinsel organı görülen Nusret Gökçe hakkında konuşuldu.
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Nusret Gökçe'nin sosyal medya hesabından yayınladığı et kesme videolarına hep tepki gösteren hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, bu sefer Gökçe'nin cinsel organının görünmesiyle ilgili yorum yaptı.
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Mücbir Sebepler'in canlı yayınını izleyen Gedik, sunucuların "O eti göstermeseydin keşke" demesinin ardından "Bu eti diğerlerine tercih ederim en azından ölü değil" dedi.
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Ömür Gedik'in yorumu ise programı izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
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