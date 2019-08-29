Ömür Gedik şort tartışmasına Ahmet Hakan sayesinde son verdi özür diledi

Gedik'in son paylaşımlarından biri şortlu bir kalça fotoğrafı ile yazılmış, ''Poponun yarısını dışarıda bırakan tanga şortlarla şehir içinde AVM’lerde gezilmez. Düğüne uzun elbise giyilir, cenazeye siyah, konferansa takım elbise, plaja bikini vs vs. Bu saydıklarım özgürlük kısıtlama ya da hayata müdahale değil, görgüdür. Anlayanlar anlamayanlarla anlatsın'' notu iken Gedik, özür diledi.