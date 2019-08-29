Ömür Gedik şort tartışmasına Ahmet Hakan sayesinde son verdi özür diledi
Ömür Gedik, 'şort' paylaşımlarında hızını alamamıştı ki hatalı olduğunu kabul ederek özür diledi.
Geçtiğimiz günlerde skandal bir 'şort' paylaşımı ile gündeme gelen hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, hızını alamamış, hala şort paylaşımları yaparak kendisine gelen eleştirilere tepki gösteriyordu ki Gedik, hatasını kabul etti ve özür diledi.
Gedik, "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." paylaşımını yapmış, olay yaratan şort tweetinden sonra eleştirilerin hedefi haline gelmiş, birçok kişi tarafından eleştirilmişti.
Gelen tepkileri umursamadan, dışarıda gördüğü zaman giyimine karışma hakkını kendisinde bulduğu insanların şortlu hallerini sosyal medyada paylaşmaya devam ederken Gedik'ten şaşırtıcı bir hamle geldi.
Gedik'in son paylaşımlarından biri şortlu bir kalça fotoğrafı ile yazılmış, ''Poponun yarısını dışarıda bırakan tanga şortlarla şehir içinde AVM’lerde gezilmez. Düğüne uzun elbise giyilir, cenazeye siyah, konferansa takım elbise, plaja bikini vs vs. Bu saydıklarım özgürlük kısıtlama ya da hayata müdahale değil, görgüdür. Anlayanlar anlamayanlarla anlatsın'' notu iken Gedik, özür diledi.