Ömür Gedik kadın hayranına edepsizce cevap veren Can Yaman'ı savundu
Son olarak muz skandalıyla gündeme gelen Ömür Gedik, kadın hayranına ahlaksızca cevabıyla eleştirilerin hedefi olan Can Yaman'ı savundu.
Libido tartışmasının ardından bir de kadın hayranının sorusuna verdiği ahlaksız yanıtla olay yaratan Can Yaman'ı olaylara yaptığı yorumlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye çalışan son olarak muz paylaşımıyla gündeme gelen Ömür Gedik savundu.
Geçtiğimiz hafta yaptığı cinsel ilişki içerikli paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çeken Ömür Gedik, gazetede yazdığı köşe yazısında Can Yaman'la alakalı şunları söyledi:
"Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar tarafından bile eleştirildi Can. Pes yani. İşte biz buna 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' diyoruz. Can'a tavsiyem biraz inzivaya çekilsin, kendini dinlesin. Kötücül yorumları da kafasına takmasın."
Ömür Gedik'in Can Yaman hakkındaki yazısı başta hemcinslerini kızdırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ömür Gedik'in bu çıkışına tepki gösterdi.