Ömür Gedik kadın hayranına edepsizce cevap veren Can Yaman'ı savundu

"Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar tarafından bile eleştirildi Can. Pes yani. İşte biz buna 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' diyoruz. Can'a tavsiyem biraz inzivaya çekilsin, kendini dinlesin. Kötücül yorumları da kafasına takmasın."