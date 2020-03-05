Ömür Gedik Coronavirüs korkusuyla telefonunu yıkadı! Sosyal medya yıkıldı
Ünlü şarkıcı Ömür Gedik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı Koronavirüs paylaşımıyla gündem oldu. Gedik, virüs salgınından dolayı cep telefonunu yıkadığını ve bozulduğunu belirten ilginç bir paylaşımda bulundu.
Ara ara magazin kamuoyunda yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Ömür Gedik, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için yaptığı açıklamada 'yok artık' dedirtti. Gedik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama birçok takipçisini şok etti.
"Corona korkumdan telefonu yıkadım": Şarkıcı Ömür Gedik'in paylaşımı şu şekilde: "Corona korkumdan telefonumu yıkadım… Bozuldu tabii… Tüm gün telefonsuzdum… Tamirine de dünya para verdim… Bu virüs daha gelmeden bozdu keyfimi…"
Gedik, daha sonra kendisi ile dalga geçilmesinin ardından yeni paylaşımlarda daha bulundu. Gedik, "Üniversite hayatım boyunca olduğu gibi sonrasında da hiç alttan almadım. Almaya da niyetim yok. Bugün telefon yıkamamla dalga geçenler corona virüsü gerçeğiyle karşılaştığında bakalım ne yapacak?" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında ünlü şarkıcı " COR 10-A'dan bildiriyorum. Tokalaşmayın. Öpüşmeyin. Ellerinizi sık sık yıkayın. Dokunduğunuz, yakın temasta olduğunuz eşyalarınızı temiz tutun. Sağa sola dokunmayın. Bozuk paralardan uzak durun, nakit yerine kredi kartı kullanın" diyerek tamamladı.