Ömür Gedik Coronavirüs korkusuyla telefonunu yıkadı! Sosyal medya yıkıldı

Gedik, daha sonra kendisi ile dalga geçilmesinin ardından yeni paylaşımlarda daha bulundu. Gedik, "Üniversite hayatım boyunca olduğu gibi sonrasında da hiç alttan almadım. Almaya da niyetim yok. Bugün telefon yıkamamla dalga geçenler corona virüsü gerçeğiyle karşılaştığında bakalım ne yapacak?" ifadelerini kullandı.