OMSAN Lojistik'ten 7 milyar liralık iş hacmi hedefi

OMSAN Lojistik, Shell & Turcas işbirliğinin ardından global bir endüstriyel gaz firmasıyla imzaladığı yeni anlaşmalarla 5 yıllık periyotta 7 milyar liralık hacme ulaşmayı öngörüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Grubu şirketlerinden OMSAN Lojistik, yüksek güvenlik ve uzmanlık gerektiren operasyonlara odaklanan iş modeliyle portföyünü genişletiyor.

Geçen yılın son çeyreğinde başlattığı büyüme atağını sürdüren şirket, yurt içi operasyonlarının yanı sıra yurt dışı faaliyetlerine odaklanıyor.

OMSAN Lojistik enerji, sanayi, hızlı tüketim ve Afrika odaklı yeni hatlarla 2026 ve sonrasında büyüme ekseninde ilerlemeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMSAN Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, şirketteki her adımı, güçlü nakit akışı üreten ve öngörülebilir bir yapı oluşturma hedefiyle attıklarını belirtti.

Shell & Turcas ve global bir endüstriyel gaz firmasıyla hayata geçirdikleri iki büyük anlaşmanın, büyümelerini sağlam bir finansal zemin üzerine taşıdığını aktaran Arıburnu, şu değerlendirmede bulundu:

"Anlaşma yaptığımız firmaların dünya markaları olması, bize nakit akışımız açısından güven veriyor. Avrupa coğrafyasında ALMATIS GmbH ile yürüttüğümüz kontrat kapsamında Rotterdam ve Almanya Ludwigshafen fabrikalarından, İspanya, Fransa, Slovakya ve Yunanistan'daki müşterilere alümina taşımalarına başladık. Bu hafta itibarıyla Rotterdam-İstanbul hattı taşımalarımızı da devreye aldık. Romanya'da ise PLADIS Global/Ülker Romanya ile ilk kara yolu operasyonumuzu başarıyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye-Romanya hattında düzenli ham madde taşımalarına başlıyoruz."

Arıburnu, depolama tarafında da kalıcı bir işbirliği için Romanya'da görüşmelerin sürdüğünü, Fas'ta ise Kazablanka'daki depo kapasitelerini dört katına çıkararak OMSAN Logistique Maroc'un depolama, elleçleme ve dağıtım gücünü önemli ölçüde artıracaklarını aktardı.

Avrupa'dan Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika'ya uzanan söz konusu adımların, OMSAN'ın kontrollü büyüme ve sahada güçlenme stratejisinin net bir göstergesi olduğunu vurgulayan Arıburnu, şunları kaydetti:

"Bu adımlar coğrafi çeşitliliği artırırken, orta vadede yeni gelir alanları oluşturuyor. Artan iş hacmini sahada desteklemek isteyen OMSAN Lojistik, özmal filosunu da yeniliyor. Yaklaşık 500 milyon liralık çekici yatırımı ile filonun yaş ortalaması düşürülürken, operasyonel verimlilik, güvenlik ve hizmet kalitesi de üst seviyeye taşınıyor. Şirket bu yatırımıyla saha gücünü artırırken, müşterilerine sunduğu hizmet standardını kalıcı biçimde yukarı taşıyor."