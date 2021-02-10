Ömrünü iğne-ipliğin peşinde geçirdi! İzmir'de 'Yılın Ahisi' seçildi Zeki Müren'e bile...
İZMİR'de 68 yıldır terzilik yapan Hacim Kulalı (82), 'Yılın Ahisi' seçilmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
1939 yılında Uşak’ın Takmak köyünde dünyaya gelen Hacim Kulalı, aile mesleği olan rençberliğin değil terziliğin peşinden gitti. Amcasının da desteğiyle 14 yaşında İzmir’e göç eden Kulalı, dönemin en ünlü terzilerinin yanında yıllarca ücret almadan çıraklık yaptı; 25 yaşında ise ilk dükkanını açtı.
Ünlü marka Dior’dan bile teklif aldığını ancak İzmir’de terzilik yapmayı tercih ettiğini belirten Hacim Usta, meslek yaşamı boyunca Zeki Müren ve Bergen gibi ünlü isimlere de kostüm dikti.
82 yaşında olmasına karşın her sabah 07.30’da dükkanını açan Hacim Kulalı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İESOB) düzenlediği Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Yılın Ahisi’ seçildi.
Meslek hayatında çok disiplinli çalıştığını belirten Kulalı, “Çok ünlü ustaların yanında hiç ücret almadan çıraklık yaparak yetiştim. Hala 07.30’da dükkanı açarım. O zamanlar ustaya saygı vardı. Şimdi çırak bile kalmadı. " dedi.