Ömrünü iğne-ipliğin peşinde geçirdi! İzmir'de 'Yılın Ahisi' seçildi Zeki Müren'e bile...

1939 yılında Uşak’ın Takmak köyünde dünyaya gelen Hacim Kulalı, aile mesleği olan rençberliğin değil terziliğin peşinden gitti. Amcasının da desteğiyle 14 yaşında İzmir’e göç eden Kulalı, dönemin en ünlü terzilerinin yanında yıllarca ücret almadan çıraklık yaptı; 25 yaşında ise ilk dükkanını açtı.