Omicron varyantı bitti derken yeni kabus'XE' varyantı! Daha bulaşıcı XE kaç kişide görüldü? XE'nin belirtileri neler?

Son dönemde sıkça Omicron varyantı ile karşılaşılan koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir varyantı daha ortaya çıktı. 'XE' adı verilen yeni varyant daha önce Alfa varyantının da çıktığı ülke olan İngiltere'de tespit edildi. XE'nin BA'1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu belirtildi.