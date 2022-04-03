Omicron varyantı bitti derken yeni kabus'XE' varyantı! Daha bulaşıcı XE kaç kişide görüldü? XE'nin belirtileri neler?
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantı, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken DSÖ'den yeni bir varyantla ilgili açıklama geldi. 'XE' adı verilen varyantın Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu vurgulayan DSÖ, detaylı bilgi için çalışmalara başladıklarını duyurdu.
Son dönemde sıkça Omicron varyantı ile karşılaşılan koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir varyantı daha ortaya çıktı. 'XE' adı verilen yeni varyant daha önce Alfa varyantının da çıktığı ülke olan İngiltere'de tespit edildi. XE'nin BA'1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu belirtildi.
Uzmanlar British Medical Journal'da yayınlanan bir makalede, varyantların, çoğaltma sırasında genetik materyallerini karıştırıp yeni bir mutasyon oluşturduğunu bildirdi.
DSÖ: Daha bulaşıcı
Hürriyet'ye yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konuyla ilgili yaptığı açıklamayla, yeni mutasyonun Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu vurguladı. Açıklamada bu sonucun ilk bulgu olduğu, kesin bir bilgiye ulaşmak için ise araştırmaların devam ettiği duyuruldu.
XE kaç kişide görüldü?
İngiltere'nin sağlık kurumu, XE varyantının ilk olarak 19 Ocak'ta tespit edildiğini ve yeni varyantın 637 vakada tespit edildiğini açıkladı.