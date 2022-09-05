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Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor

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Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor

Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Fatih Karagümrük'te bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlara alınarak Fatih Camisine götürüldü.

Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk düşünce tarihinin en önemli isimlerinden Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, dün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. 

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Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor

İnançer'in cenazesi Fatih Karagümrük'te bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlara alınarak Fatih Camisine götürüldü. 

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Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor

İnançer'in cenaze namazı ikindi namazına müteakip kılınacak. 

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Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor
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