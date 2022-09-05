Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor
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Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Fatih Karagümrük'te bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlara alınarak Fatih Camisine götürüldü.
Türk düşünce tarihinin en önemli isimlerinden Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, dün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu.
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İnançer'in cenazesi Fatih Karagümrük'te bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlara alınarak Fatih Camisine götürüldü.
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İnançer'in cenaze namazı ikindi namazına müteakip kılınacak.
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