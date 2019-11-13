Ömer Süleyman Akçakale’de fırın açtı bedava dağıtıyor! Dabke müziğinin kralı
ŞANLIURFA’ya yerleşen dünyaca ünlü Suriyeli ses sanatçısı Ömer Süleyman, Akçakale’de açtığı fırında fakirlere ekmek dağıtıyor. Dabke müziğinin kralı olarak bilinen Süleyman, 'Warni Warni' şarkısıyla dünyaca üne kavuşmuştu.
Her gün fırında üretilen yaklaşık 2 bin ekmeğin yarısı zulümden kaçarak Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yerleşen fakirlere dağıtılıyor.
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Sabahın erken saatlerinden itibaren fırının önünde toplanan kalabalık, ekmeklerini alıp evlerinin yolunu tutuyor.
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Başta Avrupa olmak üzere dünyadaki bir çok ülkede konser veren Omar Souleyman da fırının başında durarak ekmekleri kendi elleriyle fakirlere dağıtıyor.
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"Zaman zaman Avrupa’ya turnelere gidiyorum"
Türkiye’de olmaktan memnun olduklarını söyleyen Omar Souleyman, şöyle konuştu: Yaklaşık olarak 10 yıldır Türkiye’deyim...
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