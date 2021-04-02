Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu kesinleşen hapis cezası sebebiyle Ankara'da gözaltına alındı.Abone ol
Hakkındaki hapis cezası gerekçesiyle vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltına alındı. Gözaltına alınmadan önce konuşan Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Polisler Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararını getirdiler. Kapıdalar, kendilerine 'Buyurun içeri gelin, biraz hazırlanayım' dedim. Ama içeri girmediler. Ben de hazırlıklarımı yapıyorum. Az sonra gideceğiz" diye konuştu.
Gergerlioğlu'nun kesinleşmiş yargı cezası nedeniyle teslim olması yönündeki 10 günlük süre doldu. Teslim olmayacağını söyleyen ve evinde bekleyen Gergerlioğlu'nun evine polis gitti. Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, twitter hesabından "Babamı tutuklamaya geldiler" şeklinde paylaşımda bulundu.
Ne olmuştu?: Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı 2. Ağır
Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası
yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.
Mahkeme kararının, Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza
Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya
Yargıtay'a gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2
yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.
TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.