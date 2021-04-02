Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu kesinleşen hapis cezası sebebiyle Ankara'da gözaltına alındı.

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Hakkındaki hapis cezası gerekçesiyle vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltına alındı. Gözaltına alınmadan önce konuşan Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Polisler Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararını getirdiler. Kapıdalar, kendilerine 'Buyurun içeri gelin, biraz hazırlanayım' dedim. Ama içeri girmediler. Ben de hazırlıklarımı yapıyorum. Az sonra gideceğiz" diye konuştu.

Gergerlioğlu'nun kesinleşmiş yargı cezası nedeniyle teslim olması yönündeki 10 günlük süre doldu. Teslim olmayacağını söyleyen ve evinde bekleyen Gergerlioğlu'nun evine polis gitti. Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, twitter hesabından "Babamı tutuklamaya geldiler" şeklinde paylaşımda bulundu.

Ne olmuştu?: Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı 2. Ağır

Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası

yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza

Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya

Yargıtay'a gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2

yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.