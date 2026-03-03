BIST 12.960
Ömer Dormen babasının ölümünün 40. gününde paylaştı!

Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen’in vefatının üzerinden 40 gün geçti. Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasını sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla andı.

Ömer Dormen babasının ölümünün 40. gününde paylaştı! - Resim: 1

“Seni anmadığımız, seni düşünmediğimiz tek bir an olmadı son 40 günde. Ardından yazılanları defalarca okuyup gururlandık. Yaptığın komikliklere yeniden güldük.”

Ömer Dormen babasının ölümünün 40. gününde paylaştı! - Resim: 2

Babasıyla özdeşleşen sözleri de hatırlattı:“‘Neredesiniz yahu!’ artık bizim dilimizin bir parçası…”

Ömer Dormen babasının ölümünün 40. gününde paylaştı! - Resim: 3

Dormen, mesajında babasının iyimserliğine de vurgu yaptı:

Ömer Dormen babasının ölümünün 40. gününde paylaştı! - Resim: 4

 “‘Yarın yine güneş doğacak ve her şey güzel olacak’ derdin… Senin öğrettiğin gibi umutla bakmaya çalışıyorum. Senin oğlun olmak hayatımın en büyük gururlarından biri.”

