Ömer Dormen babasının ölümünün 40. gününde paylaştı!
Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen’in vefatının üzerinden 40 gün geçti. Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasını sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla andı.
“Seni anmadığımız, seni düşünmediğimiz tek bir an olmadı son 40 günde. Ardından yazılanları defalarca okuyup gururlandık. Yaptığın komikliklere yeniden güldük.”
Babasıyla özdeşleşen sözleri de hatırlattı:“‘Neredesiniz yahu!’ artık bizim dilimizin bir parçası…”
Dormen, mesajında babasının iyimserliğine de vurgu yaptı:
“‘Yarın yine güneş doğacak ve her şey güzel olacak’ derdin… Senin öğrettiğin gibi umutla bakmaya çalışıyorum. Senin oğlun olmak hayatımın en büyük gururlarından biri.”
