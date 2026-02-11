BIST 13.821
Ömer Danış'tan güzel haber! İlk açıklama geldi

Diyabet sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan 57 yaşındaki Ömer Danış'tan sevindiren haber geldi. Yoğun bakımdan çıkan Danış, sağlık durumu hakkında konuştu.

Diyabet nedeniyle bir süredir tedavi gören müzik yorumcusu ve bestecisi olan Ömer Danış, iki gün önce yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Sağlık durumu iyiye giden ve yoğun bakımdan normal odaya alınan Ömer Danış, sosyal medya üzerinden sevenlerine seslendi.

Ömer Danış; "Merhaba arkadaşlar, ben şu an da yoğun bakımdan çıktım. Sağlığım gayet iyi, daha da iyi olacağım inşallah" ifadelerini kullandı.

1968 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Ömer Danış, "Köyümün Yağmurları" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı.

