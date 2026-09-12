Ömer Çelik’ten sert 12 Eylül mesajı: "Millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül 1980 darbesinin 46. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çelik, paylaşımında darbeye ilişkin, "Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz." ifadelerine yer verdi.

"MİLLET VE DEVLET DÜŞMANI BİR SALDIRIDIR"

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe millî iradeye ve insanlık onuruna dönük “millet ve devlet düşmanı” bir saldırıdır.

Hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasbedildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır.

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli egemenliğin alanını genişletme kararlılığımız tamdır.

Demokrasi mücadelemizde bedel ödeyen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız."