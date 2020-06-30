Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bugün Türkiye'nin önemli ilim hazinelerinden Fuat Sezgin hocamızın vefatının ikinci yıl dönümü. Hocamız İslam - bilim tarihini evrensel bir temele oturtmak konusunda çok değerli çalışmalara imza atmıştı. Özellikle bu konuyu, oryantalizmin ve oksidentalizmin ikileminden çıkarma konusunda, şarkiyatçılığın ve garbiyatçılığın indirgemelerinden çıkarma konusunda, evrensel bir temele oturtma konusunda hepimiz için ufuk açıcı çalışmalar yapmıştı. Kendi sahasında halen aşılabilmiş bir bilim adamı değildir. Bir kere daha kendisine rahmet diliyoruz. Çalışmalarının yeni nesiller tarafından iyi değerlendirilmesini, daha ileriye götürülmesini arzu ettiğimizi belirtiyoruz.

Hiçbir şey geçmiş, aşılmış değil, virüs salgını bitmiş değil

Salgınla mücadele konusundaki çalışmalar sürüyor. Dünyanın her tarafında her gün yeni bir haber çıkıyor. Bütün bu süre içerisinde bu normalleşme sürecinin pekişmesi ve güçlenmesi için maske, temizlik ve mesafe kuralına iyi uyulması gerektiğini defalarca ifade ettik. Zaman zaman medyaya düşen görüntülerde gördüğümüz gibi bu üçlününün iyi işletilmediği birtakım örnekler görüyoruz. Maalesef maske - mesafe konusunda birtakım yanlış yaklaşımların olduğunu görüyoruz; gerek eğlence maksadıyla, gerek farkında olunmadan bir araya gelinen kalabalıklar vasıtasıyla bu konuda birtakım sıkıntılar var. Normalleşme sürecinin tersine dönmemesi için maske, mesafe ve temizlik konusu kritik önemdedir. Hiçbir şey geçmiş, aşılmış değil, virüs salgını bitmiş değil. Bunun herhangi bir tedavisi aşısı bulunmuş değil. O yüzden hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Bu salgın karşısında hem tıbbi, hem sosyal hem de ekonomik birçok cephede etkin bir mücadele verdik.

Sırbıstan'ın Sancak bölgesinden yardım istendi

Normalleşme sürecinin tersine dönmesi için maske mesafe temizlik önem taşıyor. Bu konuda önemli bir mücadele verdik. Bütün bu kazanımları korumamız gerekiyor. Dünyanın pek çok yerine yardımlarımızı göndermiştik. Sırbıstan'ın Sancak bölgesinden yardım istendi. Oraya da göndereceğiz. Bütün bu süreçte vatandaşımızın zarar görmemesi için bu sektörler desteklenmiştir. Avantajlı kredi tüketicileri oluşturulmuştur. Özellikle 1 milyon yazılımcı konusunda başvuru sayısı rekor düzeye ulaştı. 616 bin kişiye uılaştı bu. Projenin ne kadar isabetli bir proje olduğunu gösteriyor.

Terör örgütleri avrupa'yı kullanıyor

Terörle mücadele konusunda Pençe-Kaplan Operasyonu şimdiye kadar yaptığımız operasyonların tamamlayıcısı olarak gündeme geldi. Silahlı kuvvetlerimizin bütün unsurlarıyla terörle mücadelede çok güçlü bir performans ortaya koyduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, tespitlerimizi raporlar halinde sunmuştu. Fakat bizi tatmin eden adımlar atılmadı. Terör örgütleri Avrupa'yı kullanıyor. Bazı Avrupa ülkeleri terörizmi desteklemeyi sürdürüyor.

"Bataklık" operasyonu

Bu operasyon tarihi bir adımdır. Bundan sonrasında da uyuşturucu satıcılarına kesinlikle göz açtırmayacağız.

Fransa'ya çok sert Libya tepkisi

Özellikle darbeci Hafter milislerinden kurtarılan Tarhuna'daki toplu mezarlar uluslararası kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. BM İnsan Hakları Konseyi, Libya'daki insan hakları ihlaline ilişkin bir heyetin ve bir inceleme misyonunun kurulduğunu ifade etti. Burada garip olan şudur; darbeci Hafter'e ve işlediği cinayetlere destek veren Fransa'nın, bu toplu mezarların arkasında desteği bulunan Fransa'nın ikide bir çıkıp Türkiye'yi suçlaması kalkmaları basiretsizliktir. Macron'un eylemleri hukuka aykırıdır. Sayın Macron'a buradan ifade etmek isteriz; Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz.

İsrail'in planına sert çıkış

Uluslararası düzeni sarsacak bir adımdır. Tüm dünyanın buna tepki vermesi gerekiyor. Bütün dünyayı somut eylemler koyacak, İsrail'i Batı Şeria'nın ihlakından vazgeçirecek adımlar atmaya bir kez daha çağırıyoruz.