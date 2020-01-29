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Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tatil tepkisi! Tatile giderken Elazığ'a uğramış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da yaptığı kayak tatiline hükümetten de bir tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İBB Başkanı Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış" ifadelerini kullandı.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Ömer Çelik, Elazığ'daki depremin ardından bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, sonrasında kayak merkezi ziyaretiyle ilgili sosyal medyadaki yorumlar anımsatılarak, "Sizin yorumunuz nedir?" sorusu üzerine, "Gördüğünüz gibi İstanbul Belediye Başkanı Elazığ'a gitmemiş, Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış. Bunu İstanbul Belediye Başkanı'na sempati besleyen pek çok kişinin söylediği, pek çok yazarın ifade ettiğini görüyoruz." dedi.

Çelik şunları söyledi;

İBB Başkanı Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış. Burada bir afet durumu var. Aziz milletimiz büyük bir çaba göstermektedir. Hala bir sürü insan orada köy köy çalışmaktadır. Tatile giderken oraya uğramak yanlıştır. Herkes kendisine yakışanı yapar. Bizim görevli arkadaşlarımızda orada kendine yakışanı yapıyor.

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