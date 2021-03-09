Ömer Çelik'ten aşılamayla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası konuştu. Açıklamalarının büyük bölümünde muhalefeti hedef alan Çelik, PKK'daki çocuk istismarına değindi salgınla mücadelede daha çok aşılama yapılacağını söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini maske tartışmalarına indirgediğini ifade ederek dünyadaki tüm kurumların Türkiye'nin salgın dönemindeki organizasyonunu tebrik ettiğini söyledi. Çelik, aşı konusunda da önümüzdeki günlerden itibaren çok daha fazla aşılamanın yapılacağını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

!"Başka zamanlarda çeşitli vesayet girişimleriyle ortaya çıktı. Her siyasetlerini taship ediyor değiliz.

Terörle mücadelede ciddi bir şekilde sürüyor. En son helikopter şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz.

Rasim Öztekin'in vefatı

Rasim Öztekin'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yarın rahmetlinin törenine Kültür Bakanımız, ben ve Numan Bey ile hep beraber katılacağız.

Diyarbakır anneleri

Diyarbakır Anneleri olarak andığımız annelerimiz, her zaman için toplantılarımızda gündem maddesidir. Her zaman için dualarımızı selamlarımızı kendilerine gönderiyoruz. Türkiye'de Kürt çocukların geleceğinin nasıl olması açısından kimlerin nasıl yaklaştığının turnusol kağıdıdır. Bu çocuklar, meslek sahibi olsunlar arasındaki ayrım burada gözüküyor. Diyarbakır Annelerine karşı tavır almak, Kürt çocuklarının dağlarda görmenin karşı tezahürüdür. Diyarbakır Annelerine verilen destek ya da verilmeyen destek bu çocukların evlatların geleceğine dönük kimin nasıl düşündüğünü gösteren bir tavırdır.

"Kadına karşı şiddete karşı çıkmak insanlığı olan şiddete karşı çıkmaktadır"

Samsun'da Denizli'de ağır bir takım cinayetlerle, şiddet olaylarıyla sarsıldık. Bu şiddet olaylarıyla mücadele yasal olması gerektiği gibi ahlaki kültürel oranları daha yükseğe çıkarmamız gereken mücadeledir. Bir hakkın altının çizilmesi, mağdur edilmesi haklarının altının çizilmesi, herhangi bir şekilde insan haklarıyla niye çatıştırılsın? Burada şunu unutmamak gerekir ki; kadına karşı olan şiddete karşı çıkmak insanlığa olan şiddete karşı çıkmaktır. Kadınların incinmesiyle mücadele ettiğimizde tüm insanların onurunu hassiyetine karşı duruma mücadele vermiş oluyoruz. Kadınlar her incindiğinde insanlığın incindiğini hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor. Kadınlara verilen destek, geleceğe verilen desteğin daha iyi olmasıdır. Cumhurbaşkanımız kadın kolları kongresinde açıkladı, yeni bir komisyon kuruyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

Muhalefetin maske eleştirilerine sert cevap

Dünyanın gıpta ile baktığı aşılama sürecini devam ettiriyoruz. Bütün dünyadaki kurumlar, Türkiye'nin bu organizasyonunu tebrik ediyorlar. Ama hala muhalefet 3 maske dağıtamadınız gibi eleştiriler söylüyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız. Normalleşme ile birlikte temizlik, mesafe maskeyi unutmayalım.

Terör örgütlerinin kadın istismarı

Terör örgütlerinin bu kadın konusundaki istismarcılığı; DEAŞ terör örgütünün Ezidi kadınlarını başka topraklara satmasıdır. PKK'nın küçük yaştaki kız çocuklarını kaçırması, bunları askeri unsur haline getirmeye çalışması maalesef dikkat çekicidir. Bu konuda Cenevre sözleşmesine ek protokolde, 15 yaşındaki çocukların askere katılmayacağını söylemesine rağmen PKK'nın bunları yapmaya devam ediyor. Bakın PKK'nın bunu yaptığı çocuk haklarını ihlal ettiği sadece bizim söylediğimiz bir şey değil. Kadın ve çocuk istismarcılığı konusunda, terör örgütünün yaptıklarına karşı daha dikkatli yaklaşılmasını istiyoruz."